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Студия по организации детских праздников
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В нашем праздничном Мире оживают самые разные истории! Мы всегда шагаем в ногу со временем и знаем, о чем мечтают Ваши дети. Поэтому на сегодняшний день в нашем портфолио более 120 детских программ на любой «вкус и цвет».

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Мир Праздников всегда по-особенному трепетно относится к Вашим самым важным семейным событиям. Мы ценим доверие клиентов и рады принимать участие в первых праздниках Ваших малышей. 

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Kavardak Hall

«Кавардак-Hall» - это новый формат свободного пространства, где учтено все, что необходимо для проведения идеального праздника. Он состоит из двух залов: один - просторный, площадью около 150 м2, где проходит само торжество, и небольшой зал, где обычно мы проводим красочные фотосессии и мастер-классы. В основном зале находится небольшая кухонная зона с роскошным островом, который сам по себе является арт-объектом, а также специальная сцена, благодаря которой можно осуществить любые режиссерские задумки, например, подготовить эффектное появление виновника торжества. Так же в зале установлено профессиональное световое и звуковое оборудование, которые «оживляют» зал и придают каждому событию свою изюминку. Кавардак-Hall готов к абсолютно любым переменам. Здесь постоянно меняются масштабные декорации, сказочные персонажи, оформление и сами герои мероприятий, но атмосфера радости и праздника – это то, что всегда остается неизменным.

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г. Краснодар, ул. Гимназическая, 48

8 (918) 476 48 58 — Наталья 8 (928) 661 80 20 — Михаил mail@praznikoff.ru
Контакты 8 (918) 476 48 58
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