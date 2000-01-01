«Кавардак-Hall» - это новый формат свободного пространства, где учтено все, что необходимо для проведения идеального праздника. Он состоит из двух залов: один - просторный, площадью около 150 м2, где проходит само торжество, и небольшой зал, где обычно мы проводим красочные фотосессии и мастер-классы. В основном зале находится небольшая кухонная зона с роскошным островом, который сам по себе является арт-объектом, а также специальная сцена, благодаря которой можно осуществить любые режиссерские задумки, например, подготовить эффектное появление виновника торжества. Так же в зале установлено профессиональное световое и звуковое оборудование, которые «оживляют» зал и придают каждому событию свою изюминку. Кавардак-Hall готов к абсолютно любым переменам. Здесь постоянно меняются масштабные декорации, сказочные персонажи, оформление и сами герои мероприятий, но атмосфера радости и праздника – это то, что всегда остается неизменным.